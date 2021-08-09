الخارجية الايرانية: رئيسي لن يترك مفاوضات فيينا

2021/08/09 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران لن تترك أبدا المفاوضات في فيينا، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يتردد في السعي لرفع الحظر عن طهران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن طهران لن ترضى بأقل من بنود الاتفاق النووي، واصفاً تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن إيران، بإنها تصريحات غير مسؤولة.

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