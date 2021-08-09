اصابات وحرق عجلات عسكرية اثر نزاع عشائري في ميسان

2021/08/09 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت شرطة ميسان، من فض نزاع عشائري مسلح تسبب بإصابة مواطنين وحرق عجلتين عسكريتين في قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة.

وذكر بيان للمديرية ان نزاع بين عشيرين استخدمت فيه الاسلحة المختلفة، استدعى تدخل قوة أمنية مشتركة لتطويق المنطقة وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع المسلح ، وأشار البيان الى ان العملية اسفرت عن حرق عجلتين تابعتين للأجهزة الامنية وإصابة منتسب إثناء محاولة فض النزاع وإحلال السلم المجتمعي داخل القضاء.

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