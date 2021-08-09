إجرام بغداد تروي تفاصيل تحرير مختطفتين والإطاحة بالخاطفين

2021/08/09 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، من تحرير مختطفتين والإطاحة بالخاطفين بأقل من 24 ساعة في العاصمة بغداد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان " مديرية مكافحة الإجرام في بغداد تمكنت من تحرير مختطفين اثنين واعتقال الخاطفين بعد أقل من 24 ساعة على جريمة خطفهما".

واوضحت الداخلية في بيانها ان "مفارزها في مكتب مكافحة إجرام الكرامة تمكنت من تحرير فتاتين من الاحداث بعد اختطافهما وطلب فدية قدرها 60 الف دولار مقابل اطلاق سراحهما"، مشيرة الى "إلقاء القبض على الخاطفين وإحالتهم الى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

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