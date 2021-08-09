الخارجية تعلن إجراءات جديدة في قضية العراقيين العالقين بين ليتوانيا وبيلاروس

2021/08/09 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات المتخذة بشأن إيقاف السفر الى بيلاروسيا تهدف لمنع استغلال العراقيين من قبل شبكات التهريب والاتّجار بالبشر.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (9 آب 2021)، إن "لجنة تحقيقية تشكلت وبمتابعة كادر دبلوماسي في موسكو، للوقوف على تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الشريط الحدودي الرابط بين بيلاروسيا وليتوانيا"، مشيراً إلى أن "اللجنة اجتمعت بالجهات المعنية والتنسيقية المختصة في الحكومة البلاروسية للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن الحادث".

وأوضح، أن "الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات بشأن موضوع اللاجئين والمسافرين العراقيين إلى بلاروسيا منها إيقاف الرحلات مع بلاروسيا"، مبيناً أن "الهدف من ذلك إيقاف استغلال شبكات التهريب والإتجار بالبشر".

وأضاف، "نتابع الوضع الإنساني للعراقيين على الشريط الحدودي بين بلاروسيا وليتوانيا"، مؤكداً أن "السفارة العراقية في موسكو أوكلت مجموعة من الموظفين الدبلوماسيين بإطلاق جوازات المرور والعبور للعراقيين الراغبين بالعود بشكل طوعي ورسمي، بالإضافة إلى أن الخطوط الجوية تعمل على تيسير رحلات العودة من بلاروسيا إلى بغداد".

وأشار، إلى أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى عدة اتصالات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، وجرى التباحث بشأن الانعكاسات السلبية في موضوع الاتجار بالبشر وتأثيرها على أمن الأفراد وسلامتهم".

وحددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، في وقت سابق، عدد العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا من العراقيين بأكثر من 1500 شخص.

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية فراس الخطيب في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (9 آب 2021)، إن "المفوضية تقدم الدعم الإنساني للعراقيين العالقين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا من خلال التواصل مع السلطات المعنية، والتأكيد على التعامل الانساني معهم، لاسيما أن عدد اللاجئين العالقين هناك يصل الى ثلاثة آلاف شخص من 37 جنسية مختلفة، تبلغ نسبة العراقيين منهم نحو 60 % أي نحو 1500 شخص".

وأضاف أن "المفوضية تعول على الدول التي يقصدها اللاجئون بأن تقوم بواجبها الانساني تجاههم"، مبينا أن "المفوضية السامية تقدم العون والدعم والاستشارات لهذه الفئة، بموجب القوانين الدولية التي تعمل وفقها الحكومات ومنظمة الهجرة الدولية، بمساعدتهم إما بقبول اللجوء أو إعادتهم طوعا الى بلدانهم الاصلية".

وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، أن العراق باشر بإصدار جوازات للعالقين في بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، إن "سفارة جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية تعلن عن تواجد وفدها القنصلي في العاصمة البيلاروسية مينسك من اجل المباشرة باصدار جوازات مرور للمواطنين العالقين في بيلاروسيا، وتسهيل عودتهم الى العراق وذلك في مقر الخطوط الجوية العراقية والواقع على العنوان الاتي" :

شارع يانكي كوبلا 23 رقم المكتب 4‏office Iraqi airways in Minsk‏Yankee kupala street 23‏Улица янки купалы 23:

وكما يمكن الاتصال على الارقام التالية

375291079988375292853886

وأصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية، في وقت سابق، تنبيها هاما للعراقيين الراغبين بالعودة إلى البلاد من دولة بيلاروسيا.

وذكرت الشركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آب 2021)، "على الراغبين بالعودة من مدينة مينسك مراجعة مكتب الخطوط العراقية في مدينة مينسك لغرض تسجيل اسمائهم".

فيما بينت الشركة أن موقع مكتب الخطوط الجوية العراقية يقع في العاصمة مينسك شارع ينكي كوبلا 23 رقم المكتب 4.

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