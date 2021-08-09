بالفيديو.. لحظة اعتقال 'انتحاري' كان يخطط لتفجير نفسه على الزوار ببغداد

2021/08/09 | 14:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فوج الطارمية لهيئة الحشد الشعبي، الاثنين، بمقتل عنصر لداعش كان يروم نقل انتحاريين لاستهداف المواكب الحسينية في العاصمة بغداد بتفجير انتحاري.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 آب 2021)، انه "فوج الطارمية نفذ واجب لتطهير المدينة، مما أسفر عن قتل عنصر من داعـش على يد قيادة المقر المتقدم لعمليات الكرخ المتمثلة بالفرقة السادسة في عملية جرت في منطقة الطابي بستان البو محسن في قضاء الطارمية بالتعاون مع الأمن الوطني".

واضاف البيان، ان "القوة المشتركة دخلت باشتباك مع العنصر الداعشي ومجموعة اخرى كانت برفقته قبل أن تقتله في العملية، التي شهدت ايضا سقوط عنصرين من الجيش العراقي".

واوضح، ان "الحشد وعد أبناء الشعب العراقي وأهالي الطارمية إن فوج الطارمية لن يتوقف عند هذا الحد والقضاء على العصابات الإرهابية البربرية قادم لا محالة".

N.A

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