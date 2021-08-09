اغتيال كاهن في فرنسا.. والقاتل يسلم نفسه للشرطة

2021/08/09 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين عن اغتيال كاهن كاثوليكي في منطقة فيندي غرب فرنسا.

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