2021/08/09 | 14:48 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 9 أغسطس 2021 | 02:46 مساءً

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مراعاة للظروف الصحية..



العتبة العباسية: تبديل الراية بلا مراسيم هذا العام

أعلنت إدارة العتبة العباسية، الاثنين أن تبديل الراية بمناسبة حلول محرم، ستتم بلا مراسيم، مراعاة للظروف الصحية.

وذكرت العتبة، في بيان موجز، أن "تبديل الراية بلا مراسيم لهذا العام رعاية للظرف الصحي".

وفي كل العام، تتم مراسيم تبديل رايات العتبتين الحسينية والعباسية، من اللون الأحمر إلى الاسود، في الاول من كل محرم، وسط مشاركة الآلاف، في مدينة كربلاء.

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