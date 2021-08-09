الخارجية تعلن رحلة الإجلاء الأولى للعراقيين في بلاروس: نقل جثمان ضحية أزمة الحدود

2021/08/09 | 14:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، انطلاق أول رحلة لإجلاء العراقيين من بيلاروسيا من ضمنها ضحية أزمة الحدود.

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وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 آب 2021)، إن "شركة فلاي بغداد ستنفذ اليوم رحلة جوية من مينسك إلى بغداد على متنها أكثر من 80 مسافرا".

وأضاف ان "شركة الخطوط الجوية ستنفذ يوم غد رحلة إجلاء سيكون على متنها حسب المسجلين حتى الآن 200 شخص".

وأشار إلى أنه "سيتم نقل جثمان المتوفي العراقي جعفر الحارس الذي توفي على الحدود البيلاروسية الليتوانية".

وبين الصحاف أن "وفد سفارة جمهورية العراق لدى موسكو والمتواجد في العاصمة البيلاروسية مينسك قام بتهيئة الإجراءات اللازمة من أجل إتمام نقل العالقين في مينسك".

وأكد ان "وفد سفارة جمهورية العراق في موسكو على تواصل تام مع السلطات البيلاروسية لمعرفة جميع التطورات في المناطق الحدودية والتنسيق من أجل إجلاء الراغبين".

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