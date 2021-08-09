بالفيديو.. لحظة اعتقال 'انتحاري' في بغداد

2021/08/09 | 15:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فوج الطارمية للحشد العشائري، الاثنين، من قتل عنصر لداعش اراد تفجير نفسه في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (9 آب 2021)، انه "فوج الطارمية نفذ واجب لتطهير المدينة، مما أسفر عن قتل عنصر من داعـش في عملية جرت في منطقة الطابي بستان البو محسن في قضاء الطارمية".

واوضح، ان "الحشد وعد أبناء الشعب العراقي وأهالي الطارمية إن فوج الطارمية لن يتوقف عند هذا الحد والقضاء على العصابات الإرهابية البربرية قادم لا محالة".

وبحسب مصدر امني في الحشد العشائري، ان "الفوج دخل باشتباك مع العنصر الداعشي ومجموعة اخرى كانت برفقته قبل أن تقتله في العملية، التي شهدت ايضا سقوط سقوط عنصر من الحشد".

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