"حلم جلجامش" يكشف علاقة مجتمعاتنا بالتاريخ والجمال

2021/08/09 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رُقيم "حُلم جلجامش" إلى العراق، لكنه سيبقى يتيم صندوق زجاجي في المُتحف الوطني، غالباً ستنقطع عنه الكهرباء لساعات طويلة من اليوم، ولن يُنتج أي قيمة لأنه سيبقى غريباً عن الناس

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