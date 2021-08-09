عادات بسيطة قد تؤدي للإصابة بمرض مضاعفاته خطيرة

2021/08/09 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، تظهر على الأطفال أنواع مختلفة من العدوى الجلدية، والتي يعد مرض “الهربس” واحدا من أشهرها، خاصة مع عدم إدارك البعض لعوامل انتقال العدوى وخطورة […]

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