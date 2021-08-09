الموقف الوبائي في النجف: وفاة شخصين وحصيلة إصابات مرتفعة

2021/08/09 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 آب 2021)، إن "الكوادر الصحية في عموم المحافظة سجلت 270 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 388 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة مصابين اثنين خلال المدة المذكورة".

وأضاف، أن بهذا يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي:

مجموع الإصابات الكلي: 80547

مجموع حالات الشفاء: 75012

مجموع الوفيات: 643

مجموع الحالات تحت العلاج: 4892

مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 4816

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