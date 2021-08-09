النجف تعلن عن تسجيل 270 اصابة جديدة بكورونا

2021/08/09 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي في المحافظة، فيما اشارت الى تسجيلها 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال بيان للدائرة، تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم اجراء 1150 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR وظهر منها 270 حالة موجبة، فيما كانت حالات الشفاء، 388 حالة، والوفيات حالتين فقط".

واوضح، انه "بموجب هذه الاحصائية فان المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف 80547 اصابة كلية، و75012 حالة شفاء، و643 حالة وفاة، فيما ان مجموع الحالات تحت العلاج هي 4892 ".

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