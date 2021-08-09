الامن النيابية تحدد 3 اسباب رئيسية وراء خروقات أمن العراق وتحذر من تكرار احداث الموصل

2021/08/09 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، 3 اسباب رئيسية تقف خلف الخروقات في امن العراق.

وقال العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "وتيرة الخروقات في المشهد الامني العراقي مرتفعة، اذ ان ما يحصل من استهداف متكرر في المناطق المحررة يثير القلق لانه يؤدي الى سقوط ضحايا سواء في ديالى او صلاح الدين او الموصل او بقية المناطق".

واضاف، ان "عدم اعطاء مجال اوسع للاهالي في المشاركة في المسك الميداني بالمناطق المحررة والتفرد بالقرار الامني وتحول بعض المناطق الى سجون مع الضغوط على الاهالي كلها اخطاء قادت الى تكرار الخروقات لان الامن المناطقي ضرورة حيوية وتعطي زخم كبير للاستقرار ومعرفة الغرباء".

واشار الى، ان "احداث الموصل في حزيران 2014 وتداعياتها الكارثية كانت بسبب اخطاء كبيرة ارتكبت انذاك ويجب السعي لمنع تكرارها من ناحية دفع الاهالي ليكونوا جزء من المساهمة الامنية في درء مخاطر الارهاب بكل اشكاله وان يكونوا عنصر دعم للقانون والدولة وهيبتها لافتا الى ان الاطار الامني في العراق يحتاج الى مراجعة شاملة ودراسة مستفيضة من ناحية خلق معادلة امنية يكون المواطن المحلي جزء مهم فيها".

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