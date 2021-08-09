الحلبوسي وعلاوي يبحثان رواتب الموظفين وتعويضات المتضررين في نينوى

2021/08/09 | 15:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع بشأن صرف الرواتب المدخرة للسنوات السابقة للموظفين في محافظة نينوى.

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