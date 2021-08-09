أمين سر بطريركية السريان يكشف عن سرقات داعش للكنيسة الطاهرة بالموصل

2021/08/09 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / المركز الخبري الوطني كشف أمين سر بطريركية السريان الكاثوليك في نينوى الاب ناروني موميكا، اليوم الاثنين، عن سرقات عصابات داعش الإرهابية للكنيسة الطاهرة الكبرى، فيما بيّن أن زيارة البابا شجعت على بقاء المسيحيين […]

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