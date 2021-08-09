دولة مجاورة للعراق تسجل 588 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021/08/09 | 15:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 588 وفاة ومايقارب 41 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الصحة الايرانية، انها سجلت 588 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع مجموع الوفيات الى 94 الفا و603 حالة.وأشارت الى ان الفحوصات التي اجريت …

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