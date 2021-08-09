اليوم او غدا.. الرئيس الايراني يقدم تشكيلته الوزارية المقترحة الى البرلمان

2021/08/09 | 16:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين علي حاجي دليكاني بان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي سيقدم للمجلس تشكيلته الوزارية المقترحة مساء اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء.وقال حاجي دليكاني في تصريح صحفي، انه الشورى الاسلامي بان رئيس الجمهورية سيقدم تشكيلته الوزارية المقترحة مساء اليوم او غدا الثلاثاء للحصول على الثقة.[…]

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الرئيس الايراني يقدم تشكيلته الوزارية المقترحة الى البرلمان أولاً على الايام نيوز.

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