الصحة تسجل 9619 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 8687 حالة للشفاء

2021/08/09 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا.

وسجلت الوزارة 9619 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلها تعافي8687 حالة من المرض.

وبلغ مجموع الوفيات خلال 24 ساعة وفقاً للوزارة 67 حالة، فيما تلقى خلالها 68208 شخصاً اللقاح المضاد لكورونا.

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