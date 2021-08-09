لليوم الثالث على التوالي.. العراق يسجل اقل من 10 آلاف اصابة بكورونا

2021/08/09 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليوم الاثنين:

▪️عدد الإصابات: 9619

▪️عدد حالات الشفاء: 8687

▪️عدد حالات الوفاة: 67

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