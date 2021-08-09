كشف ملابسات جريمة قتل امرأة على يد 3 شبان في كركوك

2021/08/09 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم

الاثنين، ملابسات جريمة قتل امرأة،

نفذت من قبل ثلاثة شبان.

وذكرت المديرية في بيان، أن "خلافاً نشب

بين ثلاثة شبان يلتقون في منزل لتعاطي

المخدرات وأمرأة كانت بصحبتهم

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