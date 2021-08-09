صحة كردستان تعلن رسمياً الدخول لـ

2021/08/09 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير صحة اقليم كردستان، اليوم

الاثنين، دخول الاقليم وبشكل رسمي

"مرحلة الخطر الحمراء" في تفشي فيروس

كورونا.

وقال الوزير سامان برزنحي في مؤتمر

صحافي، إن "الوضع الوبائي في خطر"، مؤكدا

"نحن الآن في

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