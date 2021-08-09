2021/08/09 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا بمعدل وفيات واصابات كورونا.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “سجلت 9619 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و 67 حالة وفاة”.واضافت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع جديد بمعدل وفيات وإصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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