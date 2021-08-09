محافظة عراقية تصدر توجيهات خاصة بشأن اقامة المواكب الحسينية.. وتحذر

2021/08/09 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم محافظة واسط، الاثنين، اقامة المواكب الحسينية في "الهواء الطلق"، محذرة من اقامتها داخل القاعات المغلقة.

وقال مدير هيئة المواكب الحسينية في المحافظة داخل هنيدي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل NRTعربية (9 اب 2021)، انه "تم الاجتماع مع اصحاب المواكب في واسط وتم تبليغهم بعدة امور، بينها عدم اقامة المجالس الحسينية داخل القاعات المغلقة حيث يجب ان تكون في فضا اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان الاستهدافات الارهابية في شمال بغداد ومحافظتي صلاح الدين وديالى متوقعة كون "العدو الداعشي" يعيش بين الناس، مبينة ان عناصر داعش يعلمون على شكل مفارز لا تتعدى العشرة افراد ضمن واجبات تتعلق بزرع العبوات او ادخال السيارات المفخخة والانتحاريين.

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