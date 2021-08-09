ماكرون يتطلع لزيارة العراق وحضور مؤتمر إقليمي في بغداد

2021/08/09 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المشاركة في "مؤتمر إقليمي" تستضيفه العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي، دعي إليه أيضا قادة دول مجاورة مثل السعودية وتركيا.

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