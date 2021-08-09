الموقف الوبائي والتلقيحي لكورونا في العراق.. 9619 إصابة جديدة

2021/08/09 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 9619 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 8687 حالة جديدة للشفاء و67 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 68208 أشخاص للقاح كورونا في يوم واحد.

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9619 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

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