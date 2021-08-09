الأمن الوطني يعلن قتل ناقل الانتحاريين في بغداد

2021/08/09 | 16:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، قتل ناقل الانتحاريين في العاصمة بغداد، بعملية نوعية.وذكر الجهاز في بيان لقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية، ومقاطعة المعلومات؛ شرعت مفارز الأمن الوطني في شمال بغداد بالاشتراك مع فوج حشد الطارمية من نصب كمين محكم في قضاء الطارمية لإلقاء القبض على …

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