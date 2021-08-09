خريجو واسط يعتصمون أمام حقل الأحدب النفطي

2021/08/09 | 16:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نظم عشرات من خريجي كليات الهندسة في محافظة واسط، اليوم الاثنين، اعتصاماً أمام بوابة حقل الأحدب النفطي للمطالبة بتعيينهم ضمن النسبة الممنوحة للعراقيين داخل الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.وذكرت وكالة […]

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