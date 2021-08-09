الغرب الأخلاقي وعمرو بن العاص

2021/08/09 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن نناقش مسألة الغيبيات، ولا صحّة نسبة هذا التحديد/ النبوءة إلى النبي، ما سنناقشه هنا هو التوصيف الأخلاقي للروم/ الغرب على لسان عمرو بن العاص.

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