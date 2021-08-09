2021/08/09 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشارت إحصائية شبه رسمية، الى أن أكثر من مئتي مليون ومئة وثمانين الف نسمة أصيبوا بفيروس كورونا، بينما تسبب الفيروس بوفاة أربعة ملايين واربعمائة واثنين وأربعين الف وتسعمائة وواحد وعشرين شخصاً.

وأوضحت الاحصائية أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من مئتي وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان الصينية في ديسمبر الفين وتسعة عشر.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة دول العالم العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بينما تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بالوباء، فيما اشارت وزارة الصحة الى تلقي أكثر من مليوني شخص اللقاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأكثر تضرراً من كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأكثر تضرراً من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).