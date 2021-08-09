وزارة الصحة العراقية تسجل 9619 إصابة جديدة بكورونا و67 حالة وفاة

2021/08/09 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية 67 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن مختبراتها سجلت أيضا أكثر من تسعة آلاف وست مئة إصابة جديدة بكورونا، قابله تماثل ثمانية آلاف وست مئة وسبعة وثمانين شخصا للشفاء في عموم البلاد، في حين تلقى أكثر من 68 ألف اللقاح خلال يوم واحد.

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