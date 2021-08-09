الكاظمي وماكرون يناقشان هاتفيا التحضيرات لعقد المؤتمر الإقليمي

2021/08/09 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الدولية والوضع الإقليمي الراهن.وناقش الطرفان خلال الاتصال التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا، حيث أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى وحضوره المؤتمر.

كما أعلن ماكرون دعمه الكامل للعراق، ولرئيس مجلس الوزراء في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية، كما أشاد أيضاً بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، التي يقودها الكاظمي، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار.

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