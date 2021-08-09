توضيح نيابي مفصل بشأن مصير قانون مجالس المحافظات

2021/08/09 | 18:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب منشغل بأمور كبيرة ومهمة، ومن باب أولى، مراجعة تشريعات وقوانين لها تماس مباشر مع المواطن.

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