2021/08/09 | 18:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على كيانات عراقية وروسية ولبنانية وسورية.

وقالت الوزارة في بيان، إن “العقوبات شملت كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية من بينها عصائب أهل الحق العراقية، وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني”.

وأضافت، “الكيانات المعنية بالعقوبات خرقت حظر أسلحة الدمار الشامل بإيران وسوريا وكوريا الشمالية”.

التالي

منذ 3 ساعات

الجفاف التاريخي يهدد مزارع كاليفورنيا

منذ 3 ساعات

“أمل تونس” يدعو لانتخابات مبكرة ويطالب بمحاسبة حركة النهضة

منذ 4 ساعات

غوتيريس يعلق على تقرير خبراء المناخ: “إنذار أحمر للبشرية”

منذ 4 ساعات

جونسون: التقرير الأممي بشأن المناخ “جرس الانذار”

منذ 8 ساعات

قوات بريطانية خاصة تصل إلى اليمن

منذ 9 ساعات

حركة طالبان تقتل مدير محطة إذاعية

منذ 10 ساعات

كوريا الجنوبية ستجري مناورات مع واشنطن

منذ 19 ساعة

الصحة العالمية: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

منذ 20 ساعة

أمريكي يصطاد سمكة “بأسنان بشرية” في كارولينا الشمالية

منذ 20 ساعة

فيضانات واسعة تضر بآلاف المنازل في مناطق متفرقة من السودان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تفرض عقوبات على “فصائل” عراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تفرض عقوبات على “فصائل” عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).