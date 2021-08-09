2021/08/09 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن تشريع قانون مجالس المحافظات مرتبط بتجربة القانون الجديد لانتخابات البرلمان ونتائجها، مرجحة أن قانون مجالس المحافظات سيكون من أول القوانين المطروحة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية: تشريع قانون مجالس المحافظات مرتبط بهذه التجربة المركز الخبري الوطني.

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