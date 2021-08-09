"إنديغو".. ملحنة ومغنية قطرية تؤسس منصة تساعد أداء الفنانين

2021/08/09 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسست الملحنة وكاتبة الأغاني القطرية دانا الفردان منصة "إنديغو" تساعد الفنانين على أدائهم، سواء كان العرض مباشرًا أو رقميًا.

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