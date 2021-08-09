تصريح من الصحة حول الملقحين وتتحدث عن سلاح ضد الوباء

2021/08/09 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاثنين، تصريحا حول الملقحين، فيما

تحدثت عن سلاح يستخدم ضد الوباء.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي

لوزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، إن "ا

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