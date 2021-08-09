2021/08/09 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني على مدى أربعة عقود من المحادثات بخصوص المناخ، ركز العالم بشكل مكثف وحصري على أكثر غازات الاحتباس الحراري وفرة غاز ثاني أكسيد الكربون.ويحث علماء، هذا العام، على التركيز على غاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير دولي يطالب بالتركيز على خفض انبعاثات غاز الميثان لإنقاذ الأرض المركز الخبري الوطني.

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