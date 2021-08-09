توضيح حول تواصل المرجعية الدينية مع الصدر لحثه على المشاركة في الانتخابات

2021/08/09 | 18:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى التيار الصدري، الاثنين، الانباء المتدوالة بشأن تدخل المرجعية الدينية باقناع الصدر للعدول عن قراره والمشاركة في الانتخابات، مشيرا ان تلك الاخبار تروجها الكتل الشيعية بأسم المرجعية وان قرار الانسحاب قطعي ولا رجعة فيه.

وقال عضو التيار الصدري عصام حسين لـNRT عربية اليوم (9 اب 2021)، ان "مايشاع حول ابلاغ المرجعية الدينية، القوى السياسية عبر قنوات خاصة بضرورة اقناع السيد مقتدى الصدر بالمشاركة في الانتخابات عار عن الصحة،" مبينا انه "لاتوجد اي اشارات من المرجعية الدينية لمقتدى الصدر."

واكد حسين ان "رأي المرجعية الدينية نافذ ومحترم لدى الصدر، وهي تعي حجم القرار الذي اتخذه الصدر بعدم مشاركته في الانتخابات المقبلة."

واشار حسين ان "الكتل الشيعية تقف وراء تلك الاخبار لانها متخوفة من انسحاب الصدر من الانتخابات،" لافتا ان "هناك ضغوطات كبيرة على الصدر للعدول عن انسحابه لكن القرار قطعي ولا رجعة فيه."

اما مايخص تصريحات نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي حول عودة الصدر الى الانتخابات..



قال عضو التيار الصدري عصام حسين ان "الاعرجي لا يعلم اي شيء حول مايجري من احداث وهو يتصور ان الصدر متناقض في تصريحاته،" مستدركا بالقول ان الجناح الايراني وبالتحديد نواب البرلمان العراقي التابعين لرئيس الحرس الثوري "اسماعيل قاآني" فرحين بقرار انسحاب الصدر وموقفهم سلبي من التيار، وهذا ما يتخوف منه الاحزاب الشيعية بعد تشكيل الحكومة القادمة والصدر بعيد عنها."

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