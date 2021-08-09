عقوبات أمريكية جديدة ضد شخصيات عراقية

2021/08/09 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية.وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج “بولسار”، وشركة تأجير الطائرات “غرين لايت موسكو” و”آسيا إنفست” الروسية، حيث ترى واشنطن أنها تنتهك التشريعات الأمريكية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة.

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