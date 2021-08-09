العثور على جثتي امرأتين داخل منزل شمالي بغداد

2021/08/09 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على جثتي امرأتين داخل منزل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثتي امرأتين كبيرتين بالسن متعفنتين داخل دارهما ضمن منطقة حي القاهرة الثانية".

وأضاف المصدر أنه "لم يتبين حتى الان اسباب الوفاة".

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