2021/08/09 | 18:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري البريطاني اصدرت ادارة مطار بغداد الدولي، الاثنين، ايضاح حول ملابسات الحريق في إحدى الطائرات القادمة من القاهرة.وذكرت ادارة المطار في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نود التوضيح للرأي العام ولجميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح بشأن ملابسات الحريق في إحدى الطائرات القادمة من القاهرة المركز الخبري الوطني.

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