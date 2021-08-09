الخطوط الجوية تفصح عن ملابسات حريق إحدى طائراتها القادمة من مصر

2021/08/09 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصحت شركة الخطوط الجوية العراقية، عن ملابسات اندلاع حريق باحدى طائراتها القادمة من القاهرة ، مؤكدة هبوط الطائرة في مطار بغداد واتخاذ اجراءات وتدابير السلامة الجوية من قبل الجهات المعنية .وقالت الشركة ، ان " حادث الحريق حصل بسبب وجود مجموعة من الطيور في مخزن الطائرة ، ما تسببت بانبعاث غازات ومستشعرات الامان والحرائق تلقائيا بالعمل دون اعطاء اي ايعاز لكابتن الطائرة"، مشيرة الى " مغادرة جميع الركاب الطائرة ومباشرة الطيران يوم غد الثلاثاء .وتداولت منصات و مواقع التواصل الاجتماعي ، تسجيلا مصورا عن حريق يطال إحدى محركات طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية قادمة من مصر ، في مطار بغداد الدولي./انتهى5

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