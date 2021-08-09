المنافذ التلقيحيـة في محافظات الديوانية والمثنى وميسان وواسـط

2021/08/09 | 18:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/، مواقـع منافذ اللقاحات في دوائر الصحـة بمحافظات الديوانية والمثنـى وميسـان وواسـط ، كما اعلنتها وزارة الصحة ، والتي اكدت استمرار العمل فيها لتقديم خدمات التطعيم الى المواطنين ./انتهى5

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