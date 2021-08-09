بنسخته الثانية.. بازار نسوي في الحسينية شمال كربلاء

2021/08/09 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحفاظ على الأعمال اليدوية التراثية التي تزاولها معظم ربات البيوت سابقاً وحالياً.

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