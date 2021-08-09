لبنان.. شحة الوقود تتسبب بمقتل ثلاثة اشخاص

2021/08/09 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحولت التوترات بسبب شح الوقود في لبنان إلى أعمال عنف دامية، اليوم الاثنين، وشهدت استخدام سكاكين وأسلحة وقنابل يدوية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن “قتالاً بالأسلحة النارية اندلع في إحدى الوقائع، حول صفقة بيع وقود، بعد خلاف بين طرفي الصفقة على ما يبدو ما أسفر عن مقتل شخصين”.

وأضافت الوكالة أن “أعمال العنف بدأت في منطقة البداوي وامتدت إلى باب التبانة شمالي مدينة طرابلس”، موضحة ان “الرجلين تبادلا إطلاق النار، وخلال النزاع ألقيت قنبلة يدوية، وسلم الرجل المسؤول عن قتلهما نفسه للسلطات”.

واشارت الوكالة الى ان “الاشتباك الآخر بدأ بقتال بالأيدي في محطة وقود في قرية بخعون التابعة لقضاء الضنية شمالي لبنان، ما اسفر عن اصابة رجل في المشاجرة”، مبينة إنه “نقل إلى مستشفى في مدينة زغرتا القريبة حيث توفى متأثراً بجروحه، وسلّم مطلق النار أيضاً نفسه للسلطات”.

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