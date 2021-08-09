الشرطة السعودية تقبض على

2021/08/09 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، القبض على أحد المواطنين بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتحرش بامرأة في محافظة الخرج ويعتدي عليها بالضرب.

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