هل يفعلها الرئيس أبو مازن أم فات الأوان؟ - إبراهيم ابراش

2021/08/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش نضال الشعوب من أجل الحرية والاستقلال وخصوصاً في سياق التحرر الوطني قد يصيبه وَهنٌ أو يتعثر بسبب اختلالات في موازين القوى أو تغيرات دولية معاكسة لرياح التحرر الوطني أو فشل وفساد النخب السياسية لحركة التحرر...



ولكن القضية الوطنية المركزية لا تموت أو تنتهي وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بقضية كقضية الشعب العربي الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال الإسرائيلي العنصري ويستمد شرعية نضاله من حقه التاريخي وتواجده ال ......





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