التجارة تضبط كميات من الطحين المهرب والمنتهي الصلاحية في بابل والبصرة

2021/08/09 | 19:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، ضبط كميات من الطحين المهرب والمنتهي الصلاحية في بابل والبصرة.وذكر مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة محمد الحمداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفرق الرقابية في محافظة بابل تمكنت وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، من ضبط كميات كبيرة من الطحين المهرب في احد المخازن التابعة لعدد من التجار في المحافظة"، مشيرا الى "تمكن الفرق من ضبط كمية (530) كيس طحين زنة (25) كغم تابعة الى وزارة التجارة ومخصصة لتوزيعها على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية".وأضاف، ان "كميات الطحين كانت مخزونة في مخازن التجار، وأنه تم التحفظ على تلك الكميات من قبل الاجهزة الأمنية، واحالة المخالفين للقضاء، لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم".على صعيد متصل، كشف الحمداني عن "تمكن الفرق الرقابية في محافظة البصرة وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، من ضبط كمية (14) طنا من الطحين المستورد المنتهي الصلاحية، كان موجودا في احد مخازن التجار في المحافظة، ويباع في الاسواق المحلية من دون مبالاة بصحة المواطنين"، مبينا أنه "تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق التجار المتلاعبين بصحة المواطن".

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