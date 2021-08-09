العثور على جثتي امرأتين داخل منزلهن شرقي بغداد

2021/08/09 | 19:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على جثتي امرأتين كبيرتين بالسن داخل منزلهن في حي القاهرة الثانية، شرقي بغداد.وقال المصدر، إن “امرأتين كبيرتين في السن عثرن عليهن جثتين متفسختين داخل منزلهن في حي القاهرة الثانية شرقي بغداد”.وأضاف، أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، دون معرفة […]

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